Migranti: Gdf sequestra Mare Jonio. Voto sul caso Diciotti al Senato

Gli ortodossi M5s alzano il livello di tensione sul voto in Aula per il caso Diciotti. Ma, nonostante il rischio serio di un voto contrario rispetto a quelli di scuderia da parte di un piccolo drappello di pentastellati, non sono previsti colpi di scena sulla decisione che il Senato prenderà oggi sul ministro Salvini, accusato di sequestro di persona aggravato per il caso Diciotti.

Formalmente Lega e 5 stelle sono tutti schierati per il no. E potranno contare anche suoi voti di Forza Italia.



Intanto i migranti soccorsi dalla Ong italiana hanno passato la prima notte a Lampedusa, dove hanno raccontato anche di essere stati rispediti per cinque volte in Libia nei precedenti tentativi di attraversare il Canale di Sicilia.

La Guardia di Finanza ha notificato al comandante della Mare Jonio il sequestro probatorio della nave, disposto dalla procura di Agrigento che indaga per favoreggiamento all'immigrazione clandestina.