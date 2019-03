Senato nega autorizzazione a procedere per Salvini

L'Aula del Senato nega l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Anche se i risultati sono parziali perche si potrà votare fino alle 19, dal tabellone elettronico si può vedere una prevalenza di voti verde. Che significa voto a favore della relazione della giunta che chiedeva di non rinviare a giudizio il ministro Salvini. 'La mia relazione ha ottenuto 232 voti favorevoli', dice il presidente della Giunta per le immunità Maurizio Gasparri. Si tratta, fa notare, 'di un numero ben superiore ai 160 necessari'. 'Per andare a processo dovrei mentire da questo Senato agli italiani, dovrei dire che non ho fatto l'interesse pubblico', aveva detto in Aula Salvini.