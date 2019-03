Rimini: migliaia di cefali finiscono in spiaggia

Si erano spinti vicino alla riva per riprodursi, quando sono stati travolti dalla mareggiata e non sono riusciti a riprendere il largo.



È l'ipotesi riportata sul Resto del Carlino in merito alle migliaia di cefali finiti sulle spiagge fra Rimini e Cattolica. La Fondazione Cetacea intanto ha chiarito che si escludono cause relative all'inquinamento marino o allo choc termico.



Arpae intanto sta verificando la situazione, ma ci vorranno giorni prima di avere un quadro completo della situazione.