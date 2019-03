Decretate risorse statali milionarie per investimenti nel territorio comunale di San Leo

Sono in arrivo risorse statali milionarie per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale di San Leo

Quasi 3 milioni di euro per San Leo.

"Si tratta del buon esito di una delle decine di istanze che abbiamo presentato in questi anni - commenta il sindaco di San Leo, Mauro Guerra - Questa era una opportunità legata ad un comma della legge di stabilità approvata in dicembre 2017, spronata anche da Anci".



Solo 2 i comuni in Emilia Romagna a ricevere i finanziamenti; oltre al borgo leontino, Pennabilli, con 2 interventi da 274.000 e 60.000 euro.



Per San Leo, invece, 4 gli interventi: mezzo milione per il miglioramento del rischio sismico su Palazzo della Rovere, 600 mila euro per la demolizione e ricostruzione dell'unico ponte di accesso, 300 mila per quello di Castelnuovo di San Leo e 1 milione e mezzo per la messa in sicurezza e l' adeguamento di tratti di viabilità comunale.

Si tratta inoltre di contributi a fondo perduto al 100%, “pertanto ancora più benaccetti – continua il primo cittadino - non necessitando di cofinanziamento comunale.“

Ma sollecita il vicesindaco Leonardo Bindi: “serve progettare e realizzare, servono immediate e specifiche competenze, nonché una virtuosa continuità. Una nuova sfida che sapremo vincere, estremamente motivati e concreti".



Silvia Sacchi