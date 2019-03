L'ombra della 'Ndrangheta sugli hotel della Riviera. Indaga la Procura di Rimini

La polizia sospetta che ci sia l'ombra della criminalità organizzata dietro tre alberghi a Rimini, San Mauro e a Chianciano. Iscritte nove persone nel registro degli indagati.



Le ipotesi di reato al momento sono di estorsione, riciclaggio e l'aver attribuito fittiziamente la titolarità di svariate società che gestiscono aziende e hotel nel Riminese per aggirare la legge in materia di prevenzione patrimoniale. La Squadra Mobile della questura di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha eseguito in questi giorni diverse perquisizioni domiciliari presso le società riconducibili agli indagati, che sarebbero tutti domiciliati in Riviera ma originari del cosentino in Calabria. La Procura di Rimini sta indagando per capire se i proprietari degli alberghi siano dei prestanome con alle spalle degli esponenti della 'Ndrangheta calabrese.