Rimini, lascia il Questore Improta: reati ridotti del 20%

Dopo 4 anni, assumerà la guida della Polizia Ferroviaria a Roma

Fu lui, nel Natale 2016, ad introdurre per la prima volta i cubi di cemento in zona lungomare, come sbarramento, e barriere antisfondamento. L'attentato di Nizza aveva fatto alzare il livello di guardia per un nuovo dispositivo di sicurezza e antiterrorismo anche in Riviera durante le festività.



Parte da qui il Questore Maurizio Improta nel ripercorrere la sua attività, forte dei numeri: reati ridotti del 20%, soprattutto nei mesi estivi; il doppio delle Volanti in servizio per turno; 50 agenti in più 50 per la Questura. Coordinati, dal 2015, i servizi d'ordine e sicurezza per oltre 4mila eventi in provincia, dal Meeting al Summer Pride, la Motogp e i grandi concerti in piazza. Sara' ricordato anche come il Questore che ha chiuso più locali da ballo - ben 27 in base al Tulps. T



ra questi, anche una nota discoteca riccionese dopo la morte per droga di un 16enne. Uno dei suoi motti: 'La sicurezza e' un valore aggiunto all'offerta turistica'. E a fine mandato incassa il “grazie” del Sindaco, Andrea Gnassi, partendo proprio da qui, dall'attenzione alla peculiarità di un territorio che vive anche di turismo: “Ha saputo organizzare di concerto alla Prefettura, alle forze dell'ordine e alle istituzioni locali, una programmazione capillare di azioni di prevenzione e contrasto che hanno garantito sicurezza ai cittadini e agli ospiti in tutta la città”.