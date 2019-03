In Italia, nel 2019, c'è stato un incendio al giorno



Caldo anomalo e siccità hanno contribuito a far divampare, in Italia, quasi un incendio al giorno nei primi tre mesi dell'anno. Nel 2019 si sono contati già 73 incendi con 2.343 ettari bruciati. Nello stesso periodo dello scorso anno, i roghi erano stati 4.



È quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Effis. Per ricostituire i boschi andati in fiamme, precisa la Coldiretti, ci vorranno almeno 15 anni con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. Nelle foreste andate a fuoco, conclude l'organizzazione agricola, saranno impedite anche tutte le attività umane tradizionali del bosco come la raccolta della legna, dei tartufi e dei piccoli frutti, ma anche quelle di natura hobbistica come i funghi che coinvolgono decine di migliaia di appassionati.