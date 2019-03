Rimini: molotov contro un bar in centro. Arrestato l'autore

Lo scorso 15 febbraio in un venerdì sera molto affollato aveva lanciato una molotov contro un bar di piazza Malatesta, in pieno centro storico, a Rimini. L'autore del gesto, un operaio quarantanovenne, è stato arrestato.



I carabinieri della compagnia di Rimini hanno eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare. Allora si era parlato di un gesto in segno di vendetta contro i gestori che avevano più volte allontanato l'uomo dal locale.



Il 49enne era fuggito in bicicletta dopo aver lanciato la bottiglia con la benzina che, seppur non esplosa, aveva comunque incendiato il telone di un gazebo. L'uomo era stato identificato dai carabinieri anche grazie ai testimoni che l'avevano visto compiere il gesto intimidatorio.

Nel video l'intervista a Sabato Landi, comandante Compagnia Rimini