26 marzo 2018: muore Fabrizio Frizzi

È passato un anno dalla morte di Fabrizio Frizzi, per tutti il gentiluomo della tv. La sua perdita ha commosso il mondo dello spettacolo e il pubblico italiano.



Nella sua carriera ha condotto 73 programmi. Fra i più amati e ricordati "Scommettiamo che...", "I fatti vostri" o "Miss Italia", di cui è stato il padrone di casa per ben sedici edizioni, dal 1988 al 2002 e dal 2011 al 2012. Frizzi viene ricordato anche per aver prestato la voce al cowboy giocattolo Woody nella saga dei film di Toy Story, che nella versione italiana appartiene a Tom Hanks.

"A Hanks mi accomuna - diceva il conduttore tv - la passione e l'entusiasmo che ho messo in questa avventura. L'accostamento con lui mi ha portato fortuna, mi ha fatto realizzare il mio sogno di quindicenne: fare l'attore brillante".



La Rai nel corso della settimana omaggerà il presentatore la cui scomparsa rimane un duro colpo per i tanti amici e per il pubblico cresciuto con il suo sorriso e la sua gentilezza.