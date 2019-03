Arrestato il fondatore di "Ragazzi e Cinema", l'associazione romagnola: "Siamo solidali"

Il legale chiederà la revisione del processo, a Bellaria nasce il comitato per dargli supporto

Guido Milani, ex Presidente dell'Associazione “Ragazzi e Cinema” è stato arrestato questa mattina. I carabinieri di Bellaria Igea Marina hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano nei confronti del regista, 34 anni. Il giovane, di Lecco, deve scontare una condanna di 4 anni e 6 mesi per prostituzione minorile, violenza sessuale e detenzione di stupefacenti.



I fatti risalgono al 2009, le indagini scattate dopo la denuncia di un 17enne, sulla cui credibilità la difesa ha sempre avanzato dubbi. L'avvocato, Renato Pulcini, sia in Appello che in Cassazione ha tentato di depositare una perizia da parte della CTU del tribunale, che a suo parere scientificamente dimostrerebbe la sua innocenza. Il legale chiederà la revisione del processo e farà ricorso alla Corte Europea di giustizia. A Bellaria tante famiglie che in questi anni hanno partecipato alle attività organizzate da Ragazzi e Cinema hanno costituito un comitato per dare supporto a Milani. Una lettera accorata dei ragazzi offre solidarietà e conforto all'ex.Presidente

A gennaio di quest’anno è iniziato a Lecco in nuovo processo nei suoi confronti. Milani in particolare deve rispondere di violenza sessuale (articolo 609 bis e ter del codice penale). Ad accusarlo alcuni giovani residenti a Lecco.