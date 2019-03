Il centrodestra unito ha la meglio in tutte le Regioni: sesta vittoria consecutiva

Intanto alla Stampa Estera Steve Bannon loda l'esperimento tra Lega e M5S

Il voto in Basilicata è l'ennesima vittoria per il centrodestra, che riapre la polemica politica. Intanto a Roma Steve Bannon loda l'esperimento Lega-5Stelle.



A livello nazionale è divisa, ma nelle regioni la coalizione di centrodestra è unita e vince, alle ultime amministrative si è accaparrata Molise, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sardegna, Trentino e ora anche Basilicata, dove il candidato Vito Bardi si è imposto col 42,2%, seguito da quello del centrosinistra, Carlo Trerotola, e dal 5Stelle Antonio Mattia, al 20,3%. Il Movimento di Luigi Di Maio ha perso sei voti su dieci, e nonostante sia ancora il primo partito, ed è il mantra che sta ripetendo il vice presidente del Consiglio, in trasferta negli Stati Uniti, per ridimensionare il flop elettorale, è indubbio che qualche effetto destabilizzante potrebbe esserci.

Il presidente Conte lo esclude, “nessun rischio per il governo – dice – Salvini e Di Maio sono persone responsabili”, ma da qui alle europee, includendo anche il voto in Piemonte, sempre il 26 maggio, la rissa verbale tra i due vicepresidenti potrebbe intensificarsi, anche perché i 5Stelle nel frattempo si sono alquanto ridimensionati, e Salvini miete successi, elargisce anche cittadinanze come quella al bimbo eroe di San Donato Milanese.

Di Maio in trasferta negli Usa, e l'ex stratega di Trump Steve Bannon invece a Roma, dove ha definito l'Italia il “centro dell'universo politico” perché, come ha spiegato alla stampa estera, l'esperimento di un governo Lega-5Stelle è riuscito, come quello di Bolsonaro in Brasile, movimenti dunque sovranisti che, nel caso dell'Italia, dice, sono riusciti a mettere insieme Nord e Sud, sinistra e destra.

In Italia, con le ultime tornate elettorali, sembra però tornato in auge il bipolarismo tra centrodestra e centrosinistra, coi 5Stelle ben lontani dagli exploit di poco tempo fa: i due vice presidenti del Consiglio però, per ora, sono condannati a rimanere insieme.



Francesca Biliotti