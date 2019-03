Francesco De Cicco è il nuovo Questore di Rimini

Si è insediato, a Rimini, il nuovo Questore Francesco De Cicco, che ha assunto l'incarico dopo Maurizio Improta passato a dirigere il Servizio di polizia ferroviaria a Roma. "È una soddisfazione e un privilegio ricoprire per la prima volta la carica di Questore in una città come Rimini, una palestra di considerevole significato" ha detto De Cicco, indicando tra le priorità quella di migliorare la percezione della sicurezza dei cittadini. "Dobbiamo chiederci il perchè, nonostante il calo dei reati - ha rilevato - la cittadinanza abbia paura. Prima di commentare le statistiche che danno Rimini al secondo posto in Italia per numero di reati, il nuovo Questore ha sottolineato che "questi numeri andrebbero studiati in maniera più approfondita per essere analizzati".