Incendio a Genova: sfollati e scuole chiuse. A10 aperta in un solo senso

Un vasto incendio sta devastando dalla notte scorsa le alture di Cogoleto, in località Capieso, nel ponente di Genova. Una cinquantina di famiglie è stata sfollata, le scuole sono state chiuse. Le fiamme lambiscono le carreggiate. Il rogo è alimentato dal forte vento che ha raggiunto anche i 100 km orari. Sul posto stanno intervenendo 60 vigili del fuoco, provenienti da Genova, La Spezia, Massa Carrara, Piacenza, e 30 volontari.



La A10, inizialmente chiusa in entrambe le direzioni, tra Arenzano e Varazze, è stata riaperta in un senso, verso Savona. "Bisogna pensare a pene assai severe per chi con le sue azioni mette a rischio la nostra natura, le nostre proprietà e soprattutto le vite umane" dichiara il governatore della Liguria Giovanni Toti. "Spero che il rogo non sia stato doloso, ma temo che lo sia", ha detto Toti comunicando che gli sfollati stanno rientrando nelle loro abitazioni.