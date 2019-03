Report Camera di Commercio, risultati positivi ma la crescita rallenterà

Sul 2019 si allungano le ombre dell'incertezza internazionale e dei nodi irrisolti del sistema paese, sullo sfondo dei quali si ridimensionano i pur presenti risultati positivi per l'area Romagna dello scorso anno. Buoni soprattutto dal comparto turistico, l'aumento delle presenze è pari al 3% e dell'agricoltura, stabile quello delle costruzioni, seppur da contestualizzare in una realtà profondamente ridimensionata, ancora critica la situazione del commercio al dettaglio, che segna un calo del 2% rispetto al 2017. Sul fronte del credito i prestiti alle imprese sono in calo. Segnali positivi in termini di crescita provengono da attività economiche con incidenza minori ma, per alcuni aspetti, innovative come “servizi di informazione e comunicazione” ed “attività professionali scientifiche e tecniche”.



La presentazione del rapporto sull'economia della Camera di Commercio è stata soprattutto un’occasione per delineare scenari e strategie per la Romagna e per ascoltare e confrontarsi su esperienze di rilievo nazionale e internazionale. Dopo l’introduzione di Fabrizio Moretti, presidente della Camera di commercio, sul sistema territoriale e un focus sulla provincia di Rimini, l'intervento di Carlo Cottarelli, direttore dell’osservatorio conti pubblici italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che da Rimini ha proposto la ricetta per la risalita: alleggerimento della burocrazia, diminuzione delle tasse, velocizzazione della giustizia civile.