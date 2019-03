Bus sequestrato: Salvini apre alla cittadinanza per Ramy e Adam

Al via l'iter per la concessione della cittadinanza italiana a Ramy e Adam, i due 13enni di origini nordafricane che hanno dato l'allarme dal bus sequestrato. Ieri il via libera di Salvini: è come se fossero miei figli e hanno "dimostrato di aver capito i valori di questo Paese", ha detto il ministro dell'Interno. "Sono felice di averlo convinto", afferma Di Maio. "E' il giorno più bello della mia vita", ha detto Ramy dopo aver incontrato anche la nazionale azzurra.