Confindustria azzera la stima sul Pil 2019, 'Italia ferma'

Confindustria azzera le previsioni per il Pil 2019 e vede un'Italia "ferma" sulla quale pesano anche "una manovra poco orientata alla crescita" e "il progressivo crollo della fiducia delle imprese". Per gli industriali, quest'anno "la domanda interna risulterà ferma e una recessione potrà essere evitata solo grazie all'espansione della domanda estera".



E se Reddito di cittadinanza e Quota 100 "daranno un contributo, seppure esiguo, alla crescita", allo stesso tempo "hanno contribuito al rialzo dei tassi sovrani e al calo della fiducia, con un impatto negativo sulla crescita". Sul fronte del lavoro, inoltre, "non c'è un'inversione di tendenza". "Il Governo ha ipotecato i conti pubblici e non ci sono scelte indolori", avverte infine Confindustria, sottolineando il "bivio" tra "rincaro Iva" o "far salire il deficit pubblico al 3,5%".