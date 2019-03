28 marzo 2004: Alex Zanardi torna in pista dopo il fatale incidente

Nel settembre del 2001 in Germania, il pilota italiano Alex Zanardi aveva rischiato la vita a seguito di in uno spaventoso incidente sul circuito tedesco di Formula CART del Lausitzring. Riuscì a sopravvivere ma i medici furono costretti ad amputargli entrambe le gambe.



Poteva essere la fine della sua carriera, ma Zanardi tre anni dopo decise di tornarea correre grazie alla sua voglia di vivere e al suo amore per le quattro ruote. Dopo alcune prove effettuate nel corso del 2003, il pilota tornò a gareggiare a Monza il 28 marzo 2004 nel campionato Etcc di Formula CART, con una BMW 320i appositamente modificata, ottenendo un ottavo e un nono posto.



Fu l'inizio di una nuova carriera, che l'avrebbe portato alla vittoria già dall'anno successivo, con la vittoria a Oschersleben, in Germania, nel campionato Wtcc.