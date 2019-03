Accesso alle cure, un diritto di tutti? A Rimini convegno Avvocati di Strada

In Italia la legge lega la residenza ad una serie di diritti fondamentali, dunque senza si perdono: primo tra tutti quello alla salute. A Rimini un convegno organizzato dalla onlus Avvocato di Strada per un confronto a più voci: amministrazione, Ausl e associazioni su un diritto fondamentale qualificato dall'articolo 32 della Costituzione. Sullo sfondo degli interventi la sua attuazione, che all’ aspetto pratico presenta molteplici problematiche con cui il personale sanitario ed amministrativo, gli educatori, oltre ovviamente agli utenti stessi, si confrontano quotidianamente.



In particolare, per le persone senza fissa dimora la tutela di questo diritto è, nella maggior parte dei casi, il problema principale. “Chi vive in strada o comunque in condizioni di estrema precarietà, come abbiamo riscontrato nel corso degli sportelli di Avvocato di Strada- ha detto il coordinatore della Onlus l'avvocato Patrick Wild- se privo di documenti o della residenza anagrafica incontra numerose difficoltà nell’accesso materiale alle cure”. L’evento ha messo in fila una serie di casi concreti, ed ha fornito un inquadramento normativo che riguarda il diritto alla salute.