Gb: Meghan e Harry aspettano un bimbo, l'annuncio di Kensington Palace

Il principe Harry d'Inghilterra e la moglie Meghan Markle aspettano il loro primo figlio. L'annuncio ufficiale è stato diramato su Twitter da Kensington Palace. La nascita del primogenito dei due giovani principi è prevista per la primavera

del 2019. Il nuovo Royal Baby sarà settimo nella linea di successione al trono britannico. L'indiscrezione che Meghan potesse essere incinta circolava da tempo sui tabloid.



Se nasce femmina questa volta sarà Diana: i bookmaker giocano d'anticipo sul toto-nome del futuro Royal Baby dei duchi di Sussex, dopo l'annuncio della gravidanza reale e raccolgono già da oggi le scommesse accreditando i favori del pronostico quasi a colpo sicuro.





Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk