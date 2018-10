19 ottobre 2003: Papa Giovanni Paolo II proclama beata Madre Teresa

C'era una folla incredibile, 15 anni fa, in piazza San Pietro, per la beatificazione di Madre Teresa di Calcutta, al secolo Anjezë Gonxhe Bojaxhiu. Nata a Skopje, 26 agosto 1910 e morta a Calcutta, il 5 settembre 1997. E' stata una religiosa albanese naturalizzata indiana di fede cattolica, fondatrice della congregazione religiosa delle Missionarie della carità.



Il suo lavoro instancabile tra le vittime della povertà di Calcutta l'ha resa una delle persone più famose al mondo e le valse numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Nobel per la Pace nel 1979. È stata proclamata beata da papa Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003, ma il pontefice, per ragioni di salute, non potè pronunciare l'omelia. Divenne santa con papa Francesco il 4 settembre 2016. (Fonte Wikipedia)