20 ottobre 1988: all'asta i diritti di "Happy birthday to you"

Una delle melodie più celebri, "Tanti auguri a te" venne composta nel 1893 da due sorelle statunitensi, Mildred J. Hill e Patty Smith Hill. All’inizio la canzone era cantata dalle due maestre per salutare i bambini che arrivavano a scuola: il testo si intitolava Good Morning to All.

I diritti, nel corso degli anni, sono passati di mano fino a 30 anni fa quando la Birch Tree Ltd. venne acquistata nel 1998 dalla Warner Group per 25 milioni di dollari, e la casa discografica acquisì quindi anche i diritti di Happy Birthday per 12 milioni di dollari.



Una successiva causa alla Warner/Chappell, presso la Corte federale di New York, ha rivendicato il dominio pubblico della canzone e tre anni fa un giudice federale ha stabilito che la casa editrice musicale americana Warner/Chappell Music dovrà restituire i diritti d’autore riscossi dichiarando non valido il copyright sulla melodia.