25 ottobre: Giornata Mondiale della pasta

Una giornata dedicata a quello che può essere considerato il vero piatto nazionale italiano. Il World Pasta Day viene celebrato in tutto il mondo a testimonianza del valore di un alimento completo, economico e salutare.



Si stima che gli italiani consumino 26 kg di pasta all'anno, che corrispondono ad una produzione totale di 3,300.000 tonnellate di prodotto totale che fa del Belpaese il primo consumatore a livello mondiale. Secondi gli Stati Uniti, con un consumo stimato di 2 milioni di tonnellate l’anno e un consumo procapite di circa 8,8 kg, seguiti da Iran, Francia, Argentina e Canada.



Innumerevoli le tipologie di pasta esistenti, si stima che ce ne siano 300 tipi diversi consumati in Italia. Dalle lasagne, agli spaghetti, dai fusilli ai bucatini, fino ad arrivare ai ravioli, ai tortellini e alle tagliatelle che non possono mai mancare in un buon pranzo in famiglia.