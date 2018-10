28 ottobre 2001: debutta al cinema Donnie Darko



Girato in soli 29 giorni, Donnie Darko esordisce negli Stati Uniti il 28 ottobre 2001, floppando al botteghino con un incasso di soli 517.375 dollari.



Lo stile particolare della storia, la psicologia complessa del protagonista, le teorie sui viaggi nel tempo e il finale complesso fecero però presa sugli adolescenti americano, che grazie al passaparola resero nel tempo il film di Richard Kelly un vero e proprio cult fra gli adolescenti.



In Italia il film arrivò con 3 anni di ritardo, esordendo il 26 novembre 2004 in concomitanza con l'uscita della versione director's cut negli Stati Uniti.

I fan hanno discusso e continuano a discutere ancora oggi sulla conclusione del film, con varie possibili interpretazioni, ma ad oggi nessuna è stata accettata dal regista o dalla produzione.