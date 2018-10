Ballottaggio presidenziali in Brasile: sfida tra Bolsonaro e Haddad, favorita la destra

Si vota in Brasile per il ballottaggio alle presidenziali e per scegliere i governatori di 13 Stati e del Distretto federale in cui si trova la capitale, Brasilia. I seggi si sono aperti alle 12 ora italiana e si chiuderanno alle 21. La sfida è tra Jair Bolsonaro, del Partito Social Liberale (estrema destra) e Fernando Haddad del Partito dei Lavoratori (sinistra). Al primo turno hanno ottenuto rispettivamente il 46 e il 29% dei voti. Sono più di 147 milioni gli elettori. Favorito rimane Bolsonaro, ma Haddad sarebbe in recupero.



