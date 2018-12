Altro terremoto in Indonesia: scossa di magnitudo 5.8

Una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata questa mattina - poco dopo le 4 in Italia - in Indonesia, dove ieri l'agenzia per la gestione dei disastri ha alzato il livello di allerta, da 2 a 3 (un gradino sotto il massimo), per il vulcano Anak Krakatoa. L'epicentro del sisma, riporta l'Istituto geologico americano Usgs, è stato rilevato a 70 km a sud di Manokwari e l'ipocentro a 55,5 km di profondità. Per ora non si hanno notizie di vittime o danni.