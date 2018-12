29 dicembre 1983: Carolina di Monaco sposa Stefano Casiraghi



Stefano Casiraghi morì, a trent'anni, in un tragico incidente il 3 ottobre 1990. Stava gareggiando a bordo del catamarano Pinot di Pinot nel corso dei campionati mondiali offshore di Montecarlo. Poi la tragedia: l’imbarcazione si ribaltò e per lui non ci fu nulla da fare.



Carolina di Monaco lo aveva sposato nel 1983 nonostante Stefano fosse un non-nobile. Era invece un imprenditore sorridente e sportivo. Carolina era una delle reali più amate e seguite d’Europa e se ne era innamorata perdutamente. Il matrimonio con il primo marito, il banchiere e playboy Philippe Junot, era appena terminato. A luglio del 1980, Philippe viene fotografato a New York con la costaricana Janina Facio, le immagini sono equivocabili, ma quelle scattate il mese dopo in Turchia non necessitano di didascalie. Dalla Rocca di Monaco, un comunicato annuncia la fine del matrimonio.



I tabloid inglesi parlavano di un possibile flirt con il principe Carlo d’Inghilterra. Tutto il mondo sognava un matrimonio fra i Grimaldi e i Windsor. Ma lei, ribelle come sempre, non ne volle sapere. Quindi si sposò con Casiraghi e in breve tempo ebbero tre figli: Andrea nel 1984, Charlotte nel 1986 e infine Pierre nel 1987.



Con il suo charme e l’eleganza, Casiraghi riuscì a conquistare il popolo del Principato di Monaco, ma soprattutto il Principe Ranieri, che aveva piena fiducia nei suoi confronti e considerava Stefano l’uomo giusto per Carolina.