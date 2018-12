Bangladesh: vince la premier Hasina, opposizione denuncia brogli

Larga vittoria in Bangladesh per la premier uscente Hasina, che potrà formare il suo terzo governo consecutivo. Restano però le accuse di brogli da parte dell'opposizione. Ieri 15 morti nelle violenze nel giorno del voto. Caos anche nelle presidenziali in Congo, dove ieri sera ancora c'erano lunghe file ai seggi nonostante la chiusura ufficiale.