Germania: travolge la folla con l'auto, 4 feriti

Almeno quattro persone sono rimaste ferite nel centro di Bottrop in Germania dopo che un uomo ha travolto intenzionalmente una folla di persone con l'automobile, in quello che appare un attacco diretto agli stranieri. L'autista è fuggito ma è stato

arrestato poco dopo. Tra i feriti c'erano cittadini siriani e afghani. Un uomo ha accoltellato ieri sera tre persone, un uomo, una donna e un poliziotto, alla stazione ferroviaria di Manchester, in Gran Bretagna, ed è stato arrestato. A Tokyo un giovane è stato fermato dopo che con un minivan avrebbe intenzionalmente investito le gente che si trovava per strada a festeggiare il capodanno, ferendo almeno otto persone.