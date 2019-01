Brasile: il neo Ministro della Giustizia Moro ricorda Falcone e Borsellino

A Brasilia anche l'Ambasciatore di San Marino Filippo Francini

A Brasilia ieri, la cerimonia di insediamento nella sede del potere legislativo, per il nuovo Presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, insieme al suo vice, il generale Hamilton Mourao. Oggi intanto il neo Ministro della Giustizia, Sergio Moro – in questa immagine insieme all'Ambasciatore di San Marino in Brasile, Filippo Francini – ha reso omaggio a Falcone e Borsellino. Moro, ex magistrato simbolo delle inchieste anti-corruzione della 'mani pulite' brasiliana, ha voluto ricordare i due colleghi italiani, indicati da sempre come suoi modelli. Per l'Ambasciatore Francini in questi giorni numerose occasioni di incontro con vari esponenti ed autorità politiche come il Ministro italiano delle politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio e l'Ambasciatore d'Italia in Brasile, Antonio Bernardini.