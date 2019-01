Arabia Saudita: al via processo per omicidio Khashoggi

Si è aperta in Arabia Saudita la prima udienza del processo a 11 sospetti accusati di coinvolgimento nel brutale omicidio del reporter Jamal Kashoggi nel consolato di Riad a Istanbul il 2 ottobre scorso. La Procura locale ha confermato la richiesta di condanna a morte per 5 imputati, come anticipato nell'incriminazione presentata nei mesi scorsi. Le autorità saudite avrebbero inoltre presentato alla Turchia due richieste di fornire prove relative al delitto, che sarebbero rimaste senza risposta. Una vicenda, quella dell'assassinio del giornalista dissidente, che ha portato ad un maxi rimpasto di Governo a Riad; che non ha tuttavia coinvolto il principe ereditario bin Salman, nonostante le ombre sul suo presunto ruolo nell'omicidio. Molti dei funzionari promossi sono anzi stretti collaboratori del principe, sottolineano i media. Il cambio più rilevante riguarda Adel al-Jubeir, uno dei diplomatici sauditi più noti in occidente, che cederà la poltrona di Ministro degli Esteri.