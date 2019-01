Comunicazione in Vaticano, sala stampa di nuovo vacante dopo soli due anni

Dimessi il direttore Burke e la sua vice Paloma Ovejero, ma la rivoluzione non è finita

Grandi manovre in Vaticano, in ambito comunicazione: a soli due anni e mezzo dalla nomina, si dimettono direttore e vice direttrice della sala stampa vaticana.



Hanno detto addio con un tweet: “In questo momento di transizione nelle comunicazioni vaticane – ha scritto il direttore, ex dal 1° gennaio, Greg Burke, giornalista statunitense – pensiamo sia meglio che il Santo Padre sia completamente libero di riunire una nuova squadra”. “Termina una tappa”, l'ha subito seguito Paloma Garçia Ovejero, vice direttrice e prima donna a ricoprire tale incarico, ringraziando Papa Francesco e Greg Burke. Prima di loro aveva fatto le valigie anche monsignor Dario Edoardo Viganò, dalla Segreteria per la Comunicazione, dopo la pubblicazione parziale di una lettera di Benedetto XVI. Ma la rivoluzione non è ancora finita, pare. Il sostituto di Burke, Alessandro Gisotti, sarà ad interim.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Giuseppe A.Rusconi, rossoporpora.org