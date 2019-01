Shutdown Usa: sfida democratici-repubblicani, Trump non cede sul muro con il Messico

Sfida aperta tra democratici e repubblicani negli Stati Uniti. La nuova Camera del Congresso, a maggioranza democratica, come primo atto ha approvato una legge di bilancio per superare la situazione creata dallo shutdown che ormai da diversi giorni ha 'paralizzato' diverse agenzie federali. Nella proposta, però, non ci sono i cinque miliardi di dollari per il muro al confine con il Messico.



Ora la parola passerà al Senato dove i repubblicani, in maggioranza, hanno anticipato che daranno l'ok solo a un testo sostenuto dalla Casa Bianca. Donald Trump, nelle scorse ore, ha ribadito che non cederà sulla questione del muro. Lo stallo, quindi, al momento resta.