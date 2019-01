Sparatoria in un Bowling in California. Diverse le vittime

La polizia è intervenuta in un sala bowling a Torrance, in California, dopo una sparatoria che ha provocato "diverse vittime".



In un tweet la polizia locale ha detto che "c'è stata una sparatoria con diverse vittime a terra" al Gable House Bowl, e ha raccomandato ai cittadini di tenersi alla larga dalla zona.



Il Los Angeles Times cita la testimonianza di Jesus Perez, che si trovava all'interno del bowling quando c'è stata la sparatoria: "Ci siamo nascosti dietro al bar. Abbiamo sentito che c'era stata una grossa rissa prima dei colpi". Il testimone ha detto di aver sentito quattro spari.