USA, Donald Trump: "d'acciaio o di cemento, il muro si farà"

Su Twitter il Presidente conferma la morte di Jamal al-Badawi, leader di al Qaeda

Il presidente Donald Trump è tornato a parlare sulla barriera ai confini del Messico. "Dobbiamo costruire il muro, anche di acciaio se non di cemento" - ha dichiarato ai giornalisti - "ma dobbiamo costruirlo, non abbiamo altra scelta, e' una battaglia da vincere": cosi' . Il presidente americano ha quindi aggiunto che molti lavoratori colpiti dallo shutdown sono dalla sua parte e ha ribadito che potrebbe fare ricorso allo stato emergenza nazionale per reperire i fondi necessari.



Trump è anche tornato sulla situazione internazionale. "Le truppe Usa andranno via dalla Siria velocemente", ha ribadito. "Abbiamo spazzato via l'Isis - ha aggiunto - e l'Iran, la Russia e la Turchia odiano l'Isis più di noi e possono combatterlo da soli".



Su Twitter il Presidente ha anche confermato la morte di Jamal al-Badawi, leader di Al Qaeda e "mente" dell'attentato suicida che nell'ottobre del 2000 in Yemen colpì la nave militare americana Uss Cole, provocando 19 morti e 39 feriti. Il terrorista è stato ucciso nel corso di un raid aereo Usa. L'attentato alla Uss Cole fu portato a termine con una piccola imbarcazione imbottita di esplosivo che provocò un enorme squarcio sul lato della nave Usa. L'altro terrorista che pianificò l'attacco, il saudita Abd al-Nashiri, è da tempo prigioniero a Guantanamo e rischia la pena di morte. "Le nostre grandi forze armate hanno fatto giustizia", ha twittato Trump. "Il nostro lavoro con al Qaeda prosegue. Non ci fermeremo mai nella lotta contro il terrorismo islamico radicale".