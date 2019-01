8 gennaio 1935: nasce Elvis, il Re del Rock

Occorre spiegare chi è Elvis Presley? L'epiteto “Re del Rock” può bastare. Una leggenda che unisce musica, cinema, costume e continua a vivere. Un'icona della cultura pop del XX secolo. Nei suoi 24 anni di carriera, The Pelvis (soprannominato così per i caratteristici movimenti di bacino) ha pubblicato 61 album e venduto oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo, essendosi esibito sempre e solo negli USA ed in Canada.



Dalle romantiche "Always On My Mind", “Love me tender” e “Are You Lonesome Tonight” alle rockeggianti “Heartbreak Hotel” e “Blue Suede Shoes”, i suoi successi restano immortali e vengono, spesso, rivisitati dagli artisti di ogni tempo. Altrettanto popolari le performance sul set, tra cui "Pugno proibito" e "Il Monte di Venere".



Il successo, purtroppo, non lo preservò da forti delusioni personali e periodi bui. Dopo il divorzio dalla moglie Priscilla, visse un lungo periodo di depressione, durante il quale abusò di psicofarmaci ed iniziò ad avere un'alimentazione disordinata, che lo portò ad ingrassare vistosamente e a sottoporsi a diete dimagranti a base di medicinali. Stroncato da arresto cardiaco, Elvis fu trovato morto dalla compagna Ginger Alden nella stanza da bagno di Graceland, sua lussuosa residenza a Memphis.