Golden Globes: vince "Bohemian Rhapsody", Rami "Freddie" Malek il miglior attore

"Roma" di Alfonso Cuaron è il miglior film straniero

Ieri, a Los Angeles, la 76esima edizione dei Golden Globes: i premi istituiti dall'associazione che riunisce i giornalisti stranieri, che si occupano di cinema. Se l'anno scorso il punto focale furono i diritti delle donne, quest'anno è stata l'inclusione razziale, il tema sociale più sentito. La cerimonia si è ravvivata a fine serata, quando la favorita al riconoscimento per migliore attrice drammatica - Lady Gaga, candidata per “A star is Born” -, si è vista soffiare il premio da Glenn Close, per “The Wife”. Poco dopo “Bohemian Rhapsody”, sulla storia di Freddie Mercury, batteva proprio “A star is born”, dato per vincitore sicuro sino a poche ore prima nella categoria miglior film drammatico. Altro sconfitto della serata è “Vice”, il film che aveva ottenuto il maggior numero di candidature, ben 6. Alla fine l'unico Globe è andato al protagonista Christian Bale. Tre premi importanti, infine, per “Green Book”: il film che racconta l'amicizia tra un musicista di colore ed il suo autista bianco nell'America segregata degli Anni '60.