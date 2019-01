Parigi: esplosione in pieno Centro per fuga di gas. 2 vittime. Tra i feriti 3 italiani

Due morti, diversi feriti in gravi condizioni: questo il bilancio - purtroppo ancora parziale - dell'esplosione avvenuta questa mattina in una panetteria nel centro di Parigi, probabilmente per una fuga di gas. Le vittime sarebbero entrambi pompieri. Numerosi i feriti, tra i quali 3 italiani: una ragazza che lavora in un hotel vicino al luogo della deflagrazione, che è in gravi condizioni; e un giornalista ed un cameraman RAI, che si trovavano nella capitale francese per seguire le manifestazioni dei gilet gialli, attualmente in corso. Lo scoppio ha scosso l'intero quartiere dell'Opera, mentre le fiamme sono divampate nel palazzo interessato.