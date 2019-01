Bolivia, finisce la fuga di Cesare Battisti: arrestato, a breve l'arrivo in Italia

La fuga dell'ex terrorista dei Pac Cesare Battisti finisce a Santa Cruz de La Sierra, entroterra boliviano, dove lo catturano agenti boliviani con Interpol e polizia italiana. Non è escluso possa essere in Italia oggi o domani: un aereo con uomini Aise - l'intelligence dell'estero, il cui contributo è stato fondamentale per l'arresto - e investigatori della Polizia è già in volo verso la Bolivia. Documenti falsi, Battisti era in strada (c'è anche un suo video della polizia), non ha tentato la fuga. La svolta da intercettazioni nelle indagini della procura generale di Milano. Accertamenti sulla rete di protezione. In forza di un accordo con il Brasile, l'Italia si è impegnata a garantire che non sarà applicato l'ergastolo, pena vietata dalla costituzione carioca. Esulta il presidente Bolsonaro.