Esplosione Parigi: nuovo intervento alla gamba per Angela Grignano

Angela Grignano, la ventiquattrenne trapanese rimasta gravemente ferita nell'esplosione avvenuta ieri a Parigi, sta per essere trasferita in una struttura sanitaria specializzata in chirurgia vascolare. Nel pomeriggio i medici dovrebbero tentare un secondo intervento per ripristinare il flusso sanguigno nella gamba sinistra devastata dalla deflagrazione. Lo conferma il fratello, Giuseppe, parroco a Castellammare del Golfo, che si trova da ieri sera con lei a Parigi.