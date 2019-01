May: 'Fiducia per attuare la Brexit, no alle elezioni'

Theresa May spera di vedersi confermata la fiducia stasera dai Comuni per 'attuare la Brexit' nel rispetto della volontà popolare del referendum del 2016 e afferma che le elezioni anticipare 'sarebbero la peggiore soluzione possibile.

Lo ha detto all'avvio del dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dai laburisti. Corbyn ha accusato la premier di essere 'incapace di accettare' la realtà della sconfitta di ieri e di rispondere alla richiesta del Labour di escludere un no deal e discutere di un accordo con l'Ue che mantenga Londra nell'unione doganale.



Ma l'Europa avverte: 'L'accordo non può essere rinegoziato. Londra dica quali sono i suoi prossimi passi', dice una portavoce della Commissione. Apre la cancelliera Merkel: 'C'è ancora tempo per trattare, ma ora la premier britannica deve fare una proposta'.