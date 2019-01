19 gennaio 1935: vengono commercializzati gli slip

Il termine slip viene dall'inglese "to slip", scivolare, ma in inglese per la biancheria intima viene utilizzato solitamente un altro termine, la parola brief.



Nella storia i primi indumenti di forma triangolare erano già presenti nel XIV secolo a.c. con il faraone Tutankhamon, ma per la vendita con larga diffusione bisogna guardare a tempi più recenti. Nonostante alcuni tentativi precedenti risalenti al 1906 e al 1913 fu solo il 19 gennaio 1935 a Chicago che vennero commercializzati con successo dalla Coopers Incorporated i modelli con apertura a Y, con il nome di Jockey.



Ne vennero acquistate 600 paia nel giro di tre giorni e si diffusero, nell'arco di poco tempo, in tutta l'America, sostituendo completamente i cosìdetti union suit, l'indumento in maglia che copriva tutto il corpo che veniva usato comunemente in quegli anni.