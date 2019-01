Ue: multa di 570 milioni a Mastercard, limita scelta commercianti

Multa da 570 milioni dalla Ue a Mastercard perché limita la possibilità per i commercianti di beneficiare di migliori condizioni offerte dalle banche di altre zone del mercato unico, violando le regole della europee della concorrenza. "I consumatori Ue usano ogni giorno carte di pagamento. Impedendo ai commercianti di guardarsi intorno per cercare migliori condizioni offerte da banche in altri Stati membri, le regole di Mastercard aumentano artificialmente i costi delle carte di pagamento, danneggiando i consumatori e i commercianti", dice la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.