Conte e Tria a Davos. Anche Ocse verso taglio Pil Italia

Oggi al Forum economico mondiale arriva il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il premier Conte, mentre l'Ocse si unisce al coro delle istituzioni, che tagliano la crescita

italiana per il 2019, con il presidente Gurria che non nega un nuovo taglio delle stime, già a novembre riviste al ribasso.



Intanto Conte, che ieri ha frenato la polemica con la Francia dopo le accuse di Salvini e Di Maio, vede aprirsi un nuovo fronte con Berlino sui migranti, con la Germania che sospende l'invio della nave Berlin per la missione Sophia 'contro la posizione dell'Italia'.