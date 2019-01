Studenti di tutto il mondo si mobilitano per il clima

Anche gli studenti svizzeri decidono di scioperare prendendo l'esempio di Greta Thunber. Questa sera nel Tg Ambiente

L'esempio è quello di Greta Thunber, la15enne attivista svedese che ha già ispirato e mobilitato numerosi altri coetanei con il suo discorso tenuto alla conferenza sul clima in Polonia. Da settembre ogni venerdì Greta sciopera da scuola e va a manifestare per il clima davanti alla sede del Parlamento. Lo stesso hanno fatto, in Svizzera, migliaia di studenti che hanno saltato le lezioni per scendere in piazza e partecipare ad una marcia, segnalando che ‘Non c’è un pianeta B’. A suscitare malumore è in particolare il dibattito parlamentare sulla nuova legge sulla CO2. Durante l’ultima sessione, la Camera del popolo ha respinto il disegno di legge governativo. Gli studenti svizzeri sono ora pronti a scioperare ogni venerdì per non lasciare cadere una protesta che sta coinvolgendo i giovani di mezzo mondo.



fm