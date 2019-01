Venezuela, "Ci sono due governi ma uno non è legittimo" il parere di Eliana Loza Schiano

Tensione in Venezuela dopo che il leader dell'opposizione Guaido si è autoproclamato presidente, in attesa delle elezioni. Trump appoggia l'autoproclamazione, sostegno anche dall'Ue e dalla Francia, ma Maduro chiama il popolo alla mobilitazione incassando l'appoggio di Erdogan e Damasco. In due giorni 16 morti e 218 arresti. Una situazione che la giornalista venezuelana Eliana Loza Schiano, dalla stampa estera di Roma segue con particolare apprensione



Nel video l'intervista ad Eliana Loza Schiano, corrispondente de El Universal (Venezuela)