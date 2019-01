27 gennaio: è la Giornata della Memoria

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. È stato così designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria. La risoluzione fu preceduta da una sessione speciale tenuta il 24 gennaio 2005 durante la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite celebrò il sessantesimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'Olocausto.

La data selezionata ricorda la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte delle truppe dell'Armata Rossa - avvenuta proprio il 27 gennaio del 1945 - impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania.