USA: Kamala Harris, "l'Obama donna", inizia la campagna per le presidenziali 2020

Intanto Hillary Clinton si dice pronta a tornare in corsa

"Possiamo realizzare i nostri sogni. Possiamo continuare a credere nel sogno americano. E possiamo tornare ad un'America che affonda le radici nei suoi valori e nella sua storia di uguaglianza e di libertà".

Con queste parole la senatrice democratica Kamala Harris, 54 anni, ha dato il via alla sua campagna elettorale per le presidenziali Usa del 2020, davanti a migliaia di persone nella sua Oakland, roccaforte anti-Trump della California. Senatrice di origini afroamericane, ma anche indiane, colta, trascinatrice e ispiratissima davanti a una folla di migliaia di persone, molto di lei ricorda effettivamente l'ex presidente, che del resto è un suo ammiratore da sempre. E non è un caso se già da tempo il suo soprannome è 'l'Obama donna'.



Intanto, secondo alcune fonti riprese da molti media Usa, Hillary Clinton avrebbe confidato di "non aver chiuso le porte per una sua corsa". In corsa potrebbe debuttare anche l'ex ceo di Starbucks Howard Schultz, come centrista indipendente.