Asia Bibi: confermata assoluzione, può lasciare il paese

La Corte Suprema del Pakistan ha confermato l'assoluzione di Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte nel 2010 per blasfemia e rilasciata lo scorso ottobre. E per la quale si era mobilitata anche la Repubblica di San Marino. Ora la donna può lasciare il Paese dove era trattenuta, tra le minacce di morte degli islamisti, in attesa della decisione dell'Alta Corte sul ricorso contro l'assoluzione.