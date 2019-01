30 gennaio 1969: 50 anni fa l'ultimo concerto dei Beatles

"C'era l'idea di suonare dal vivo in qualche posto. Ci stavamo domandando dove saremmo potuti andare — magari il Palladium o il deserto del Sahara. Ma avremmo dovuto portarci dietro tutta la roba, così decidemmo: "Saliamo sul tetto!"



Così Ringo Starr ricorda nella sua autobiografia lo storico Concerto dei Beatles sul tetto, detto anche "Rooftop Concert". Fu l'ultima esibizione dal vivo della band inglese, prima dello scioglimento, che sarebbe avvenuto poco tempo dopo.



La band, con l'aggiunta del tastierista Billy Preston, sorprese la città di Londra con un concerto improvvisato sul tetto dell'edificio che ospitava gli uffici della Apple Corps. Durò 42 minuti, in cui i Beatles suonarono nove take di cinque loro canzoni prima di venire interrotti dalla polizia, chiamata da alcuni residenti infastiditi dal rumore e dalla folla spontaneamente radunatasi ai piedi dell'edificio.



Al termine John Lennon salutò il pubblico dicendo "Vorrei ringraziare a nome del gruppo e di noi stessi e spero che abbiamo superato l'audizione". Tutta la storica esibizione venne ripresa dal regista Michael Lindsay-Hogg e inserita nel film documentario Let It Be - Un giorno con i Beatles del 1970.