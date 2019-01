Venezuela: Maduro pronto a dialogare con Opposizione

Si lavora per una soluzione della crisi venezuelana, dopo lo “strappo” di Juan Guaidò, che si era autoproclamanto presidente. Nicolas Maduro – nel corso di un'intervista – si è detto pronto a dialogare con l'opposizione, ed ha aperto alla possibile mediazione di Paesi terzi. “Sono pronto a sedermi al tavolo dei negoziati – ha detto -, per il bene del Venezuela”. Respinto decisamente l'ultimatum lanciato dai paesi europei al suo governo; Maduro ha escluso anche la possibilità di sue dimissioni, così come quella di elezioni presidenziali anticipate. La proposta, invece, è che si convochino elezioni politiche anticipate. Proprio oggi la Russia si è detta pronta a partecipare ad una eventuale mediazione internazionale; nei formati accettabili – ha sottolineato Lavrov - per le fazioni politiche del Paese sudamericano. Continua, intanto, l'azione degli Stati Uniti a sostegno di Guaidò. Washington ha minacciato “serie conseguenze” per chi tenti di colpirlo. Un messaggio lanciato dopo la decisione, del Presidente del Tribunale supremo di giustizia del Venezuela, di congelare i beni del leader dell'opposizione e di proibirgli di lasciare il Paese.